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29 alanda kurs açılacak

- Kadın Eğitim Kültür Merkezi kurs kayıtları devam ediyor



ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi, 29 alanda açtığı kurs ile yeni sezonun kayıtlarını başlattı.

Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi, bu sezon da Çankırı'da yaşayan kadınlara farklı alternatifler sunmaya hazırlanıyor. Eğitimlere katılacak kursiyerler, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda 29 farklı alanda sunulan kurslardan kendilerine uygun olanlarını seçerek hem bilgi ve becerilerini geliştirecek hem de vakitlerini değerlendirebilecek. Kursiyerler, İngilizce A-1, İngilizce A-2, Arapça, Almanca, Kur'an-ı Kerim, resim, işaret dili, filografi, ney üfleme, ritim, aile içi eğitim (7-11 yaş), folklor, gitar, bağlama, ebru sanatı, ahşap boyama, el nakışı, dekoratif el sanatları, amigurumi (organik oyuncak), tezhip, kumaş yakma-sepet süsleme, örgü, tel kırma, iğne oyası, pastacılık ve yöresel yemek, yorganlama, üç boyutlu resim alanlarında açılan kurslardan ücretsiz olarak faydalanabilirken zumba-spor ve yüzme kurslarından ise belli bir ücret karşılığında yararlanabilecek. Kursiyerler, merkez bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere de katılabilecek. Ücretsiz kursların bazıları için MEB onaylı sertifika da verileceği de bildirildi.



"Çankırı'yı kadınlar için atölye yaptık"

Belediye Başkanı İrfan Dinç, kadınlara bilgi, beceri ve yeterlilik kazandırırken onları sosyal ve kültürel açıdan da desteklemiş olduklarını ifade etti. Dinç, "13 yılda kadın çalışmalarımızı mercek altına aldığımızda ortaya çıkan sonuç şu: Çankırı'yı burada yaşayan hanımefendiler için adeta atölye yaptık. Kadının toplum içerisinde var olma mücadelesini doğru okuyup, doğru anlayıp çalışmalarımızı iyi yönlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu çalışmaların sonunda kadınlara yönelik yaptığımız pozitif ayrımcılığın olumlu sonuçlarını görmek de bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

(ÇN-SLH-Y)



19.08.2017 17:27:18 TSI

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