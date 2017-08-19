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Başkan Yücebaş'tan Tuğgeneral Özfidan'a ziyaret

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:37
Başkan Yücebaş'tan Tuğgeneral Özfidan'a ziyaret
Başkan Yücebaş'tan Tuğgeneral Özfidan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, yeni atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı ziyaret etti.
Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, dernek üyeleri ile birlikte kente yeni atanan İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yücebaş'ın kendilerini ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Özfidan, "Her türlü ihtiyacımızda yanımızda oldunuz, bizlere destek verdiniz. Katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Başkan Yücebaş ise, kentteki tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını ve ellerinden geldikçe de destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Eğitimden sağlığa, asayişten spora kadar her alanda vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Her yapılan hizmet, Van'ın bir adım daha ileriye gitmesini sağlıyor. Dernekçe aktif bir şekilde çalışıyor ve rutin faaliyetler dışında kente değer katan vizyon projeleri de ortaya koyuyoruz. Sonuçta kazanan bu kent ve bu ülke oluyor" diye konuştu.
Ziyaret sonunda Garnizon Komutanlığının anı defterini imzalayan Başkan Yücebaş'a Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından tablo hediye etti.
(ATL-ŞSK-Y)

19.08.2017 17:40:59 TSI
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