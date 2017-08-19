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İEF, Manisa standı ile renklendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Bu yıl 86'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarının ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyesinin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin standı, Manisa'yı tanıtan ürünlerle renklendi.

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 86. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de açılış törenini takip etti.

Resmi açılış töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal İşler Dairesi Başkanı Merve Ateş ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, Manisa standında fuar ziyaretçileriyle buluştu.

Daire başkanları vatandaşlara, Türk Bayrağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi logosunun bulunduğu şapka, Manisa Kent Rehberi, Manisa'yı tanıtan broşürler, Manisa'nın simgelerinden sultaniye üzümü, hoşaf, mesir macunu hediye etti.

Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin standına büyük ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu da hem açılış törenini hem de Manisa standında ilk güne yansıyan görüntüleri canlı yayında izleyicilerle buluşturdu. 18-27 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark'ta çeşitli etkinliklerle devam edecek İzmir Enternasyonal Fuarı süresince Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 No'lu holde ziyaretçileriyle buluşacak.

(SC-Y)



19.08.2017 17:43:09 TSI

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