YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da sözleşmeli aday öğretmenlere "Yetiştirme Programı"

Ağrı'da sözleşmeli aday öğretmenlere "Yetiştirme Programı"



(Fotoğraflı)



AĞRI (İHA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik başlatılan "Yetiştirme Programı" kapsamında aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Kültür ve kongre Merkezi salonunda yapılan seminere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı. Seminerde sözleşmeli aday öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek onlara gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle onları hayata hazırlamak ve kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak en büyük hedefiniz olmalıdır. Bütün bunların yanında millet bilincini yaşatabilmek için de gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevlerinizdendir"dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan, konuşmasının ardından Hamur, Tutak ve Taşlıçay ilçelerinde sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik başlatılan "Yetiştirme Programı" kapsamında seminerleri ziyaret etti.

(RÇ-AT-Y)



19.08.2017 17:47:36 TSI

NNNN

