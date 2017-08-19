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Korunan tarih dönüşen şehirde yeni bir konut projesi daha

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:50
Korunan tarih dönüşen şehirde yeni bir konut projesi daha
Korunan tarih dönüşen şehirde yeni bir konut projesi daha

(Fotoğraflı)

Şahap Gürler
ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde altın çağını yaşıyor. Başkan Mehmet Sekmen'in başlattığı konutlaşma seferberliğiyle birlikte vatandaşlar ucuz ve ekonomik şartlarda kesesine uygun bir şekilde ev sahibi oluyor. "Korunan tarih döşen şehir" sloganıyla başlatılan konutlaşma projelerinin bir yenisi Tortum'da başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projesi Tortum Konutları'nın temeli ilçede düzenlenen törenle atıldı. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz'ün de katıldığı temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, "Her temel atma töreninde dediğimiz gibi 'Korunan tarih dönüşen şehir' sloganımız gün yüzüne çıkmaya ve artık şekillenmeye başladı. Hem Erzurum hem de ülkemiz için hayırlara vesile olsun" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Keskin, şunları kaydetti: "Tortum'da şuanda 140 bin metrekarelik bir alanın kentsel dönüşüm planlarını yapıyoruz. Şuanda 6500 metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm faaliyetimiz devam ediyor. Ve inşallah burada 45 konutla ve 700 metrekare inşaat alanıyla birinci kısmı devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse burada dairelerimiz 105 ve 135 metrekare olmak üzere proje başlamış oldu. Tabi projenin bulunduğu konum itibariyle Tortum merkezde olması ümit ediyoruz ki diğer ilçelerde de yeni imarlarla, dünyaya açılan perspektif itibariyle depreme dayanıklı olmayan binaları artık ilçelerimizden de kaldırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir sloganı vardı şehrin her yerine eşit hizmet. İşte şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de aynı hizmetin devam ettiğinin bir nişanesidir bu. Huzurlarınızda bizi koşturarak çalıştırarak hizmetlerin sizlere ulaşmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."
"TORTUM'UN ÇEHRESİ GÜZELLEŞECEK"
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, konuşmasında kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Genel Sekreter Kiremitci, "Kentsel dönüşümü ilçelere doğru kaydırmak biraz uzun sürdü ama inşallah devamını getirme yolundaki gayretimiz biraz fazla olacak. Tabi bunlar planlama, bütçe ve taleple ilgili olaylar. Tortum ilçemizde kayaları kırarak bir arsa oluşturduk. İnşallah Tortum Konutları ile ilçemizin çehresi değişecek. Tarihimize, kimliğimize ve imar anlayışımıza uygun konutlar burada yükselecek" dedi. Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak da, "Taşrada ilk olarak bizim ilçemizde bu hizmeti başlattıklarından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu millet hizmet edenleri unutmadı ve asla unutmayacak Allah'ın izniyle" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "Türkiye'nin durumu eskiden çok kötüydü. AK Parti'miz ile birlikte o günden bugüne bütün şehirlerimizi gelinlik bir kız gibi, kaneviçe gibi yavaş yavaş sabırla dokunarak bugünlere geldi. Bugün Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen'in öncülüğünde yapılan iş çok önemli bir iştir. Tortum gibi bir ilçemizde kentsel dönüşümle çok önemli bir iş yapılıyor. Kısa sürede de başarılacağına da inanıyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz de, "Tortum her zaman sağduyusuyla AK Parti'mize verdiği değerle, sürekli devletinin yanında olmak gibi hasletiyle kendini göstermiştir. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Tortum çok değerli bir ilçemizdir. Tortum'la Narman arası inşallah planladık duble yol olacak. Kireçli Geçiti'ne çift tünel planlandı inşallah seneye de idare aşamasına gelecek. 4,5 kilometre civarında bir tünel yapılacak. Şehir merkezine raylı sistem geliyor. Hızlı trenimiz inşallah 2023'ten önce Erzurum halkına nasip olacak. Cazibe merkezlerinden dolayı onlarca fabrika yapılacak. Her alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuyu takip ediyor. Erzurum yatırıma doyuyor, inşallah işsizlik kalkıyor. Hatta dışarıdan başka illerden işçi gelecek. Tersine göç başlayacak inşallah bu kanaatteyiz. Zaten Erzurum'da artık göçte bitiyor. Erzurum Türkiye'nin incilerinden birisidir, Tortum'da Erzurum'un incisidir. Her ne yapsak azdır, inşallah daha çok yatırımlar yapacağız" şeklinde konuştu.
"GÖÇÜ ÖNLEMENİN EN TEMEL YOLU KENT KÜLTÜRÜNÜ KORUMAKTAN GEÇER"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Kültür, her şehrin ya da her bir yerleşim yerinin kendisine ait dokuları barındırması ve kendisine göre yaşam tarzını oluşturmak için koruduğu geleneklerin yaşatılmasıyla varlığını koruyabilir" dedi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Ülkemizde kırsal kesimden kentlere veya bir kentten diğerine göç hareketlerinin temelinde sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar bulunmaktadır. Göçü önlemenin en temel yolu, kent kültürü ve ilçelerimizdeki bu sosyal hayatı korumaktan geçer.
Kent kültürü, o kentte yaşamış bütün medeniyetlerin sosyolojik, psikolojik, politik ve ekonomik olarak yapmış olduğu etkinliklerin gerek kentsel dokuda yer bulması, gerekse de toplumsal yaşamda kendini göstermesiyle ortaya çıkan bir bütünlüktür. İşte biz de, bu şehrin bütüncül yapısını, geleneğini, ananesini, sosyal yaşamını, şehrin tarihi dokusunu ve mahalle kültürünü korumak için bu kenti ve ilçelerini yeniden inşa ediyoruz. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde, insanların yaşam alanlarını korumak ve hayat standartları yükseltmek vardır. Bakınız 3 yılda, nitelikli göçü engellemek adına ilimizde konutlaşma seferberliği başlattık. Şehristan, Kayı, Oba, Sancak, Mavi Şehir ve Kavak Konutları projeleriyle halkımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Bugün burada, şirin ilçemiz Tortum'da temelini atacağımız Tortum Konutları ile yine halkımızın kesesine uygun evleri, ilçe halkımızın emrine sunacağız. Tortum Konutları, 45 daireden oluşacak. Vatandaşlarımız, 102 ve 112 metrekare 2+1 ve 138 metrekarelik 3+1 daireleri, 107 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek. İlçemize yeni bir görünüm katacak olan bu proje sayesinde Tortum'da da vatandaşlarımız ekonomik fiyatlarla ev sahibi olacak."
(ŞG-AT-Y)

19.08.2017 17:53:07 TSI
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