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8. Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşleri başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:55
8. Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşleri başladı
8. Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşleri başladı

(Fotoğraflı)

Erdal Küçük
BALIKESİR (İHA) - 8. Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşleri Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 450'ye yakın güreşçinin katılımıyla başladı.
8. Geleneksel Kepsut Yağlı Güreşleri Kepsut'ta başladı. Tarzan Mehmet Er meydanına gelen Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile güreş ağası Mustafa Tan vatandaşlarla güreşçileri selamladıktan sonra güreş müsabakalarına geçildi.
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul müsabakalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlçemiz Kepsut'un ata sporumuz olan yağlı güreşler büyük bir sevgi ile takip edilmektedir. Yağlı güreşlere verilen bu önem ve değer sayesinde Kırkpınar'a sürekli başpehlivanlar gönderiyor" dedi.
Bu yıl sekizincisini düzenledikleri güreşlerin halk tarafından da sahiplenildiğini dile getiren Cankul, "Tarzan Mehmet Er Meydanı adını Kepsutlu eski güreşçimizden alıyor. Tarzan Mehmet ilçemizi Kırkpınar'da temsil eden en ünlü başpehlivanlarımızdan birisi. İlçemizde yağlı güreş çok seviliyor. Burada her ailede bir güreşçi var diyebilirim. Biz de vatandaşlarımızın sevdiği bu ata sporuna katkı vermeye çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisi bizi daha da motive etmekte ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır" şeklinde konuştu.
Konuşmalar sonrasında davul zurna eşliğinde güreşçiler rakipleriyle mücadele etti.
(TS)

19.08.2017 17:57:54 TSI
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