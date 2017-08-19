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Çorum Belediyesin'den akıllı telefonlarına çevreci çözüm



ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, belirli noktalara güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonları yerleştirdi.

Akıllı telefonların en büyük sıkıntısı haline gelen şarj meselesine çevreci bir çözüm getiren Çorum Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonlarını Çorum halkının hizmetine sundu.

Modern çağın vazgeçilmezi akıllı telefon ve mobil cihazların şarj problemine çözüm sunmak için akıllı, çevre dostu estetik şarj istasyonlarını hizmete sunduklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bu istasyonlardan ilk etapta 4 tane yerleştirdiklerini belirtti.

Şehirlerarası otobüs terminali, Vilayet meydanındaki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nin yanı ve merkez otobüs durağına yerleştirdikleri telefon şarj istasyonlarında Çorum halkının 7 gün 24 saat boyunca telefonlarını şarj edebileceklerini belirten Başkan Külcü, "Hedefimiz her alanda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıp insanımızın yaşam standartlarını daha da üst seviyelere çıkarma. Yenilebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretimine büyük önem veriyoruz. Rüzgar Enerji Santralimizde çalışmalarımız devam ediyor. Güneş Enerji Santrali projemiz ve çöplerden enerji üretimi projemiz üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Akıllı şarj istasyonlarımız şehrimize hayırlı olsun." dedi.

(BÖ)



19.08.2017 18:02:12 TSI

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