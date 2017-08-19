TKÜUGD, "Kerkük'te tehlikeli gelişmeler yaşanıyor"
Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Irak Masası Irak Kuzeyinde olası referendum için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından hazırlanan listelerin Kerkük dahil olmak üzere hazırlandığını açıkladı.
Dernekten yapılan yazılı açıkalamada, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Seçim Kurulu ile sonradan kurulan Referandum Komisyonu, 25 Eylül'de yapılacak olası bağımsızlık referandumu için seçmen listelerini askıya çıkarmaya hazırlanıyor. Listeler Kerkük ve PKK kontrolünde bulunan Sincar'da da askıya çıkacak" denildi.
(AY-GY-Y)
19.08.2017 18:10:00 TSI
NNNN