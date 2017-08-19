ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TKÜUGD, "Kerkük'te tehlikeli gelişmeler yaşanıyor"

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:07
TKÜUGD, "Kerkük'te tehlikeli gelişmeler yaşanıyor"

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Irak Masası Irak Kuzeyinde olası referendum için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından hazırlanan listelerin Kerkük dahil olmak üzere hazırlandığını açıkladı.
Dernekten yapılan yazılı açıkalamada, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Seçim Kurulu ile sonradan kurulan Referandum Komisyonu, 25 Eylül'de yapılacak olası bağımsızlık referandumu için seçmen listelerini askıya çıkarmaya hazırlanıyor. Listeler Kerkük ve PKK kontrolünde bulunan Sincar'da da askıya çıkacak" denildi.
(AY-GY-Y)

19.08.2017 18:10:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bisiklet ile 80 günde 81 il gezecek
YEREL

BİSİKLET İLE 80 GÜNDE 81 İL GEZECEK
Bartın'ın kültürel mirası gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL

BARTIN'IN KÜLTÜREL MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
400 kişilik kontenjana 2 bin 198 başvuru yapıldı
YEREL

400 KİŞİLİK KONTENJANA 2 BİN 198 BAŞVURU YAPILDI