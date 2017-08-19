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Tuşba Belediyesinden sünnet şöleni

- Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe:

- "'Kirvem Başkanım Olsun' sloganı ile 3 bin çocuğun sünnetini yaptırdık"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Kirvem Başkanım Olsun' projesi kapsamında geleneksel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen sünnet şöleni ile bugüne kadar 3 bin çocuk sünnet ettirildi.

İskele Yaşar Kemal Parkında düzenlenen şölene Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, AK Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu, Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, Semazen gösterisi ve çocuklara dondurma ikramı ile devam etti.

Şölende konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, bugüne kadar 3 bin çocuğun sünnetini geçekleştirdiklerini söyledi.



"Tuşba Belediye başkanı bugüne kadar 3 bin çocuğa kirve oldu"

Çocukların dünyaya gelmeleri ile birlikte 'Hoş Geldin Bebek, Hoş Geldin Melek' projesi ile ailelerin yanlarında yer aldıklarını belirten Başkan Özgökçe, "2014 yılında yerel yönetimlerde büyükşehir yapısına geçtikten sonra kurulan Tuşba Belediyesi, 'Kirvem Başkanım Olsun' sloganıyla bugüne kadar toplamda 3 bin çocuğumuzun sünnetini tamamlamış olduk. Tuşba'da sünnet olmamış tek çocuk kalana kadar bu projemiz devam edecek" dedi.

Çocukların 15-20 ve 30 kişilik gruplar halinde sünnetlerin hastane ortamında gerçekleştirildiğini anlatan Özgökçe şöyle devam etti:

"Çocuklarımız hastane ortamı ve stabil şartlarda çocuklarımızın sünnetlerini gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere göstermiş olduğu yolda belediyeciliğin en güzel örneklerini hamd olsun bir bir halkımıza sunuyoruz. İşte bugün de üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel sünnet şöleni bu coşku ve bu heyecanla, 'bu halka ne yapsak azdır' mantığıyla gerçekleşmektedir. Burada emeği geçen kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz."

Program yerel sanatçıların seslendirdiği müzik şöleni ile devam etti.

(MD-ÖZ-Y)



19.08.2017 18:37:14 TSI

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