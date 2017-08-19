Cemalettin Taşçı anıldı
(Fotoğraflı)
İdris Altun
BURSA (İHA) - Cemalettin Taşçı ölümünün 6'ıncı sene-i devriyesinde dualarla anıldı
Birçok öğrenci yetiştiren ve bir dönem Bursa Müftülüğü görevini de yürüten Cemalettin Taşçı, Şehreküstü Camii'nde vefatının 6'ncı sene-i devriyesinde yad edildi. Anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Müftüsü İzani Turan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yanı sıra vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından hatim duası yapıldı. Programda vatandaşlara ikramlar yapıldı.
(İDR-MŞ)
19.08.2017 18:38:52 TSI
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