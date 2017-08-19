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Başkan Kayda, yapımı süren çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan yağmur suyu ve prestij cadde çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile birlikte Atatürk ve Şüheda Caddelerinde devam eden yağmur suyu alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Kayda, Prestij Cadde çalışmaları kapsamında Avar Caddesinde devam eden çalışmalar hakkında firma yetkilisinden bilgi aldı. Yağmur suyu alt yapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte Salihli'de yaşanan su baskınları çilesinin sona ereceğini belirten Başkan Kayda, prestij cadde çalışmaları sonucunda Avar, Şüheda ve Atatürk Caddelerinin modern bir görünüm kazanacağını söyledi.

Salihli'deki incelemelerin ardından Bağcılar Mahallesine giden Başkan Kayda, mahallede devam eden içme suyu takviye nakil hattı çalışmasıyla ilgili olarak Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ünveren'den bilgi aldı. Salihli Belediyesi tarafından Beylikli Mahallesinde gerçekleştirilen parke taş döşeme çalışmalarını da inceleyen Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile kahve toplantısı yaparak projeleri ve hizmetleri anlattı. Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(BA-SC)



19.08.2017 19:08:46 TSI

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