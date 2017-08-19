Saruhanlı'da trafik kazası: 1 ölü
Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Saruhanlı'da otomobil ile mazot yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bağlı Tirkeş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Akhisar istikametinden Saruhanlı istikametine gitmekte olan Ömer Türkan yönetimindeki 34 TB 0263 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet K, yönetimindeki 06 BN 2034 plakalı Mazot tankeri ile çarpıştı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Ömer Türkan'ın hayatın kaybettiği anlaşıldı.
Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.
(AŞ-Y)
19.08.2017 20:24:12 TSI
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