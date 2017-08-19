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10 yıllık hasretleri sona erdi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:28
10 yıllık hasretleri sona erdi
10 yıllık hasretleri sona erdi
- Manisa'da 10 yıldır hacca gitmek için bekleyen yaşlı çift muratlarına ersi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Beydere Mahallesi'nde oturan Salih Argüç ve Ayşe Argüç çifti uzun yıllardır süren bekleyişlerinin ardından kutsal topraklara gitme şerefine nail oldu.
Yaklaşık 10 yıldır hacca gidebilmek için bekleyen Salih-Ayşe Argüç çifti, İl Müftülüğünden diğer hacı adayları ile birlikte kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı uğurlama töreninde, hacı adaylarını sevenleri yalnız bırakmadı. Duygusal anların yaşandığı törende, hacı adayları sevenlerine veda ederek kutsal topraklara gitti.
Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da uğurlama töreni öncesi hacı adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Beydereli Salih Argüç, uzun zamandır bu kutsal görevi beklediklerini söyledi. Argüç, "Uzun yıllardır eşimle birlikte bu kutsal görevi bekliyorduk. Yaklaşık 10 yıldır bekliyoruz. Kutsal toprakları görmek bu yıl nasip oldu. Allah herkese gitmeyi nasip etsin." dedi.
Manisa'dan bu yıl son hacı kafilesi 26 Eylül Salı günü kutsal topraklara gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonluğunda 948, acentelerle 558 olmak üzere bu yıl toplamda 1.505 hacı adayı kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek.
(SC-Y)

19.08.2017 20:30:22 TSI
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