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Korgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı



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VAN (İHA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı. Bu atama üzerine Çetin'den daha kıdemli olan Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istediği öğrenildi. Korgeneral Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi ettikten sonra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü ve bu kez Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

(EKİP-ŞAK-Y)



19.08.2017 20:31:29 TSI

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