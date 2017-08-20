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Erzurum'da şirketleşme hızı Türkiye ortalamasını geçti

20 Ağustos 2017 Pazar, 08:04
Erzurum'da şirketleşme hızı Türkiye ortalamasını geçti

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da şirketleşme hızı Türkiye ortalamasını geçti. Türkiye'de bir önceki yılın temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 67.9 oranında artış kaydederken, Erzurum'da artış oranı yüzde 9.9 olarak kaydedildi.
TOBB VERİLERİ
TOBB 2017 yılı Temmuz dönemi kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın temmuz ayında 19 şirket, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Temmuz ayında 1 şirket tasfiye işlemi görürken, 1 şirket, 2 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. Erzurum'da geçilen yılın temmuz ayında 10 şirket kurulmuş, 1 şirket de kapanmıştı.
DOSİAD ANALİZİ
TOBB verileri üzerinden DOSİAD analiz merkezince gerçekleştirilen hesaplamalara göre Temmuz 2017 döneminde Erzurum'da 19, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 29, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 44, Doğu Anadolu Bölgesinde 135, Türkiye'de ise 5 bin 195 şirket kuruldu. Ülkede geçen yılın aynı döneminde 3 bin 94 şirket kurulmuştu.
(ERZ-AT-Y)

20.08.2017 08:07:52 TSI
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