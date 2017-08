YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Birlik Vakfı Malazgirt Zaferi Konferansı düzenledi

- TBMM Müşaviri Ahmet Balıbey:

- "Geçmişini bilmeyen geleceğe emin adımlar atamaz"



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Birlik Vakfı Kayseri Şubesi ve Genç Birlik Kayseri tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi Konferansına katılan TBMM Müşaviri Ahmet Balıbey, "Geçmişini bilmeyen geleceğe emin adımlar atamaz" dedi.

Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen konferansa TBMM Müşaviri Ahmet Balıbey, AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Birlik Kayseri Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Necip gençler yetiştirmeliyiz"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel yaptı. Türk milletinin geleceğe daha emin adımlarla bakması için iyi eğitimle donanmış ve milli-manevi değerlerine sahip genç nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Mehmet Adıgüzel, "Birlik Vakfı Kayseri'de 1 buçuk yıldan beri hizmet veriyor. Bundan sonra daha güzel hizmet edebilmek için, taşın altına sadece elinizi değil gövdenizi de koyarak bizlere destek vermenizi istiyoruz" dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

"Gömleğini çıkarıp tankları durduran bir millet daha dünyaya gelmedi"

Başkan Mehmet Adıgüzel'in ardından konuşan TBMM Müşaviri Ahmet Balıbey ise, millet kavramının; İslam, tarih ve din şuuru olmak üzere üç temel esasının olduğunu söyledi. "Bunlar bizde var olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizi yıkamaz, kimse bize dokunamaz" diyen Balıbey sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin sayesinde Kut'ül Ammare'den sonra Malazgirt Meydan Savaşının yıldönümünün bundan sonra her yıl kutlanacağı müjdesini verdi. Bizim gibi bir millet dünyaya gelmedi. Bunu ırkçılık yapmak için ya da milli duygularımızdan dolayı demiyoruz. Hiçbir millet yok ki, gömleğini çıkarıp tankın egzozuna sıkıştıracak ve bu millet esir olmayacak diyecek. Geçmişini bilmeyen geleceğe emin adımlar atamaz. Geçmişimizi çok iyi bileceğiz, Malazgirt'i, Çaldıran'ı, İstanbul'un Fethi'ni çok iyi bileceğiz ki emin adımlarla önümüze bakalım."

"Türkler Malazgirt'ten önce de Anadolu'da vardı"

AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel ise Türkler'in Anadolu'da Malazgirt'ten önce varlık sürdürdüğünü ifade etti. Karayel, "Ahlat'ı, Bitlis'i bilmeyenler bu şuurda olamazlar. Ahlat'ta en büyük Selçuklu mezarlarından biri var. Her bir taşı abide gibidir. Eğer Selçuklu oraları yurt edinmeyip de Van Gölü'nü hakimiyeti altına almamış olsaydı Bizans'ın yeri daralmazdı. Bizans Selçuklu'nun oralarda güçlendiğini görünce ve onları oradan söküp atmak isteyince 26 Ağustos 1071'in temelleri atılmıştır. Ama o başlangıç hiç bitmedi. Eğer bu millet bu topraklarda vatan olarak yaşayacaksa bunun bir bedeli var. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da ödenen bedel var. Biz bu toprakları vatan etmek için bedel ödemeye her zaman hazır olduk, bundan sonra da bu nesil ve bu gençlik bunun için var olacaktır" diye konuştu.

"15 Temmuz gençlerden endişe duymamamız gerektiğini gösterdi"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, gençlere teşekkürlerini iletti ve "Sizlerden bir endişemiz olmadı, çünkü Asım'ın Nesli dediğimiz o ahlakı ve terbiyeyi alan gençlerimizsiniz ama sizin dışınızdaki gençlerimiz adına bir endişe içindeydik. Türk gençliğinin bir zaafiyeti var mı diye de düşünmekten geri alamıyorduk kendimizi. Ama 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün yaptığı o hain kalkışmada o tankların önüne yatanları gördük bu endişelerimizin yersiz olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

