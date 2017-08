YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kayserinin yaralarını sarıyor

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının devletin şefkat yüzü olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, ilde yardıma muhtaç her kesimin yaralarını sarmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

İl Müdürlüğü olarak Kayseri'de 2017 yılının ilk 7 ayında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, ilde 18 çocuk evinde 135 çocuğa barınma olanağı sağladıklarını ifade etti. Bakanlığın temel yaklaşımının aile odaklı yaklaşım olduğunu hatırlatan İl Müdürü Nevzat Özer, ildeki 7 bin 281 engelli vatandaşa da Temmuz ayı sonuna kadar 48 milyon TL nakit desteği sağlandığını belirtti.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere de ödenek var

İl Müdürü Nevzat Özer, ildeki diğer çalışmaları şöyle özetledi:

"Evinde çocuklarını geçindirme konusunda sıkıntı yaşayan ailelerimize 500-700 TL arasında yaşlarına ve öğrenim durumlarına göre parasal yardım desteğinde bulunuyoruz. Şu anda Kayseri'de 2017 yılının Temmuz ayı itibariyle 706 tane ailemizi bu hizmetten yararlandırıyoruz. Ödediğimiz miktar 2 milyon TL civarında."

Kayseri koruyu ailede 4, evlat edinmede 5'inci sırada

"Diğer hizmet alanımız da koruyucu aile. Kayseri koruyucu aile sıralamasında Türkiye'de 4'üncü sırada. 167 ailemiz, 191 çocuğumuza bakıyor, bu rakam 9 ay önce yaklaşık 145 civarındaydı. Evlat edinmede de Kayseri Türkiye'de 5'inci sırada. 24 kız, 20 erkek çocuğumuz ailelerimizin yanında evlat edindirme hizmetinden yararlanıyor."

4 engelli merkezi

"Kayseri'de ileri derecede ruhsal hastalıklar ve engellilik durumu ağır olan vatandaşlarımızın kaldığı 4 merkezimiz var. Bakım Merkezi dediğimiz bu alanlarda 660 yatılı vatandaşımız kalıyor. Devletimiz bu vatandaşların her birine 2 bin 600-2 bin 700 TL civarında katkı sunuyor. Yine Kayseri'de yaklaşık 9 kuruluşumuz var. Bu kuruluşlarımızda da 296 kadın ve çocuğumuz kalıyor."

500 büyükanne destek alıyor

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığımızın birlikte yürüttüğü 'büyükanne projesi'nden de ilde 500 kişi yararlanıyor. Kayseri bu çalışma için belirlenen 10 pilot ilden biriydi. Şu an büyükanne projesinde aile ve destek uzmanlarımız sahada torununa bakan büyük annelerimize denetim ve rehberlik hizmeti veriyor. Bizzat hane hane ev ziyaretlerinde bulunuyorlar. Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya bu projeyle yakından ilgileniyor. Bu projede parasal destekten ziyade büyük annelerin geleneklerimizi geleceğimiz olan çocuklarımıza aktarmasını önemsiyoruz."

29 çift boşanmaktan vazgeçti

"Bir başka hizmetimiz de boşanma süreci danışmanlığı. Sosyal Hizmet Merkezlerimize ilk altı ayda 55 başvuru yapıldı. 2 çiftimiz boşanmış, 29 çiftimizi de boşanmaktan vazgeçirmişiz, 7 ailenin seansları devam etmekte, 8 başvurunun sonucu ise tam olarak netleştirilememiş durumda. Eğer aileler arasında iletişim problemleri varsa, karı koca arasındaki ilişkilerde inişler çıkışlar oluyorsa çok derin anlamda problemler yoksa ve problemler daha çok iletişim kazaları dediğimiz alanlarda yaşanıyorsa vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüze davet ediyoruz. Bu hizmetimiz bir kamu hizmetidir ve ücretsizdir. Bu hizmeti veren psikologlarımız, sosyologlarımız alanında deneyimli arkadaşlarımız. 29 aileyi boşanmaktan vazgeçirmek bizce çok önemli bir hizmet. Bir çifti dahi boşanmaktan vazgeçiriyorsak İl Müdürlüğü olarak son derece önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz."

Suriyeli kadınlar üreme sağlığı ve hijyen konularında bilinçlendiriliyor

"Boşanma sürecinin yanında diğer önemli projemiz de devletimizin de yakından takip ettiği ve ilimizde de 70 bine yakın Suriyeli vatandaşımıza yaptığımız yardımlar. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar Beyefendi ile yaklaşık iki buçuk ay önce Suriyeli ve mülteci kadınlara yönelik sağlıklı üreme ve bilinçli aile konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek üzere bir protokol imzaladık. Yine sahada uzman arkadaşlarımız olacak, hane ziyaretleri yapılacak. Kadınlara üreme sağlığı ve hijyen gibi konularda Belediyede ve İl Müdürlüğündeki uzmanlarımız birlikte çalışacaklar. Dönütleri yavaş yavaş almaya başlıyoruz ama şu an net veriler elimize geçmedi."

