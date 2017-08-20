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Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

20 Ağustos 2017 Pazar, 09:12
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bağlı bulunan hayvanı çalan üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Söke'nin Karakaya Mahallesinde ikamet eden M.E'ye ait evin bahçesinde bağlı bulunan 1 adet hayvanının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke asayiş timlerince çalışmalara başlanıldı. Olay Yeri İnceleme birimince yapılan çalışmalar ve vatandaşların şüpheli aracın kaçış istikametini bildirmeleri üzerine başlatılan aramalar sonucu şüpheli araç Söke'nin Sarıkemer Mahallesi girişinde yakalandı.
Yakalanan araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde hayvan kıllarına, hayvanı bağlamada kullanılan iplere ve lastik izlerinde benzerlikler olduğunun tespit edilmesi üzerine araca el konularak araç bulunan T.Ö.K., T.B ve C.B. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
(MB-Y)

20.08.2017 09:15:20 TSI
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