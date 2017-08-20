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Nysa Antin Kenti kazıları için iş dünyasından destek bekleniyor



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aydın Başkanı Murat Aksüt, Sultanhisar ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik kent Nysa'da incelemelerde bulundu.

Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den Nysa hakkında bilgiler alan Aksüt, "Nysa'daki kazıların sürdürülebilmesi ve Nysa antik kentinin tanıtımı için işadamlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Öncelikle ilimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tarihi değerlerin mutlaka turizme kazandırılması ve tanıtılması gerektiğini ifade eden MÜSİAD Aydın Başkanı Murat Aksüt, "Tarım ve turizmde hızla marka olmaya başlayan Aydın'da tanıtımı eksik kalmış değerlerimiz var. Bunların başında, en az Afrodisias, Milet, Efes antik kentlerle aynı değere sahip Sultanhisar'daki Nysa Antik kentimiz var. Ancak tanıtımda diğerlerinin yanında neredeyse hiçbir çalışma yapılmamış. Bu antik kentimizin de mutlaka tanıtılması ve turizme kazandırılması gerekiyor. Nysa antik kentinde, 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcılarınca yürütülen kazılarda kentin Roma dönemindeki zenginliğini, ihtişamını en güzel şekilde yansıtan yapılardan stadion, 3 köprü, tiyatro, tünel, ızgara planlı kent planını oluşturan caddeler, meclis, agora, forum, çarşı bazilikası, gymnasion, kütüphane gibi anıtsal yapılar açığa çıkarılmıştır. Ünlü antik dönem coğrafyacısı Amasyalı Strabon'un da eğitim gördüğü Nysa, Roma dönemindeki önemli bir eğitim ve kültür kentidir."

Kazı Başkanı Öztaner'e Teşekkür

Başkan Aksüt, kentte 2012 yılından bu yana Doç.Dr.Serdar Hakan Öztaner'in bilimsel danışmanlığında ve kazı başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılan ve halen çalışmaların devam ettiği Forum - Çarşı Bazilikası, Sütunlu ana caddedeki kazı ve restorasyon çalışmalarını incelediğini ve detaylılı bilgi aldığını ifade ederek, "Tarihi zenginliklerimizin farkında olunması gerekiyor. Ve bu kültürel varlıkların yeryüzüne çıkarılması, korunması çok önemli. Nysa gibi değerli bir kültürel mirasın en iyi şekilde korunarak sonraki nesillere aktarılması çok önemli ve gereklidir. Kazı ve onarım çalışmalarının yürütülmesi ve bu kıymetli kültürel mirasın korunmasında yaptığı katkılar ve üstün çabası için Öztaner ve ekibine teşekkür ediyorum. Yöre halkı olarak bizlerin de üstüne düşen görevler var. Bölge işadamlarını, sanayicilerini ve halkını, Nysa'nın tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılması, onarım ve koruma faaliyetlerine destek verilmesi ve Nysa'nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla maddi ve manevi destek olmaya çağırıyorum" dedi.

(AS-MB-Y)



20.08.2017 10:02:05 TSI

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