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Kapıköy Gümrük Müdürlüğünün yetkileri genişletildi



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VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe giren tebliğ değişikliğiyle Kapıköy Gümrük Müdürlüğü yetkileri genişletildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ değişikliği ile birlikte; Kapıköy Gümrük Müdürlüğü, karayolu ile gelen veteriner kontrollerine tabi olan hayvansal ürünlerin, zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin, zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye gümrük bölgesine girişinde yetkili kılındı. Buna göre Kapıköy Gümrüğü, Türkiye'nin en büyük kara gümrük kapısı olan Kapıkule Gümrük Kapısıyla aynı yetkilerle donatılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nün demiryolu ile gelen eşyalar için var olan yetkilerini genişlettiklerini, böylece söz konusu ürünlerin karayolu ile gelmesi durumunda da Kapıköy'de işlem gerçekleştirilebileceğini belirtti. Düzenlemenin aynı zamanda Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün sadece sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrolleriyle sınırlı olan yetkisini genişlettiğini de ekleyen Çiftci, "Kapıköy'ü bir ticaret kapısı haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Kapıköy'de daha önce sınırlı ürünlerin ülkeye girişi yapılabiliyordu. Bunun bölge ticareti açısından artırılması ve karayolu taşımacılığı alanında da gerçekleştirilebilmesi yönünde talimatlarımız oldu. Arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptı. Yürürlüğe giren tebliğ değişikliğimizle birlikte Kapıköy'ü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin girişine yetkili gümrük idaresi haline getirmiş olduk. Böylelikle, veteriner kontrollerine tabi olan canlı hayvan, insan tüketimi için amaçlanan hayvansal ürünler ve insan tüketimi için amaçlanmayan hayvansal ürünler, zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünleri, zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi ürünlerin ticareti Kapıköy üzerinden yapılabilecek" dedi.

"Devam eden inşaat çalışmalarının bitirilmesiyle modern bir görünüme kavuşacak olan Kapıköy Gümrük Kapısı, birbiri ardına yapılan düzenlemelerle birlikte ülkemizin doğuya yönelik ticaretinde söz sahibi kapılardan biri haline getiriliyor" diyen Çiftçi, şöyle dedi:

"Bu durumun özellikle Van ve bölge ticaretine ciddi anlamda katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Bildiğiniz gibi hükümet olarak ÖTV'siz akaryakıtta 550 litre olan muafiyeti 900 litreye çıkartmıştık. Kapıköy'ü de ihraç yükü taşıyan araçlar için akaryakıtta vergi avantajı olan kapılarımız arasına dahil etmiştik. Tüm bu düzenlemeler uluslararası ticaretimiz açısından Kapıköy'ü cazip bir kapı haline getiriyor. Van'a tarımsal ve ticari ürünlerin denetimini yapabilecek bir laboratuvar kuracağız. Bununla birlikte kentte depoculuk imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız var. Yaptığımız ve yapacağımız bu gibi yatırım ve düzenlemeler sonucunda Van'ı bölgenin tarım, turizm ve ticaret merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor ve durmayacak. Tüm bu hizmetler Van'a ve ülkemize hayırlı olsun."

(MSA-Y)



20.08.2017 10:06:54 TSI

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