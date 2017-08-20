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Muratpaşa Kurban Bayramı'na hazır



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin hazırlığını tamamladı. Bayramın 1. ve 2. günü iki farklı noktada, kurbanlık hayvan kesimi ücretsiz yapılacak. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanabilmek için 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne başvuru yapılması gerekiyor

Kurban Bayramı hazırlıklarını kademeli olarak sürdüren Muratpaşa Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ile Çallı'daki Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yanında belirlenen iki alan kurbanlık hayvan satışı ve kesimi için hazırlandı. Bu alanlarda; wc, duş, otopark ve mescit gibi hizmetlerde sunulması için de çalışmalar tamamlandı.

Ücretsiz kesim

Muratpaşa Belediyesi ayrıca isteyen vatandaşlara; kurbanlık hayvanların kesimini ücretsiz olarak yapacak. Sadece; 196 adet kurbanlık satış ve 30 kesim alanı hazırlanan Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı ATSO karşısı ile 62 adet satış ve 20 kesim alanı hazırlanan Çallı'daki Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yanında ücretsiz kesim yapılacak.

Randevu alınması gerekiyor

Kurbanlık hayvanlarının kesimini ücretsiz yaptırmak isteyen vatandaşların; 29 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitimine kadar 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne başvurmaları gerekiyor. 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne başvurup randevu almayan vatandaşlara kurbanlıkların ücretsiz kesimi hizmeti sunulamayacak.

Diğer kesim alanları

Muratpaşa Belediyesi ayrıca; Cumhuriyet, Konuksever ve Çağlayan Mahalleleri Kapalı Pazarları'nda da vatandaşların, kurbanlık hayvanlarını kesebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu 3 pazar alanında; vatandaşlar, kurbanlık hayvanları kendileri kesebilecek. Kesimin ardından ortaya çıkan atıkların çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan bertaraf edilmesini içeren önlemler de alındı.

(SM-



20.08.2017 10:19:29 TSI

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