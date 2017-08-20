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İzmit'te ambolaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ambalaj atıklarının toplanmasına ve geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Geri dönüşüm ve çevre konularına büyük hassasiyet gösteren ve çalışmaları titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi atıkları toplamaya devam ediyor. Sokaklardan konteynerler vasıtasıyla toplanan atıklar, bütün iş yeri, kamu kurumları ve okullardan da düzenli olarak alınıyor. Sadece atıkları toplamakla kalmayan İzmit Belediyesi tarafından atıkların ayrıştırılması için eğitimler ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Belediyenin bu konudaki tüm önem ve hassasiyetine rağmen bazı bölgelerdeki vatandaşlar tarafından geri dönüşüm atıklarının rastgele yol kenarlarına, kaldırımlara ve çöp konteynerlerine atıldığını açıklayan belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, "Ne yazık ki bazı mahallerimizde geri dönüşüm konteynerlerinin boş olmasına rağmen atıkların konteyner etrafına hatta çöp konteynırlarına atıldığı görülmektedir. Biz İzmit Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini istiyoruz. Çöp konteynerlerin atılanher geri dönüşümün ülke için ekonomik bir kayıp olduğunu, aynı zamanda bu davranışla çevreye ciddi zararlar verildiğini bilmelerini istiyoruz" diyerek vatandaşları bu konuda daha hassas davranmaya davet ettiler.

(MG-OA-Y)



20.08.2017 10:43:54 TSI

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