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Başkan Doğan, "Tek amacımız şehrimizin kazanmasıdır"



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Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Cedit Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belsa Plaza Meclis salonunda düzenlenen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Projeyle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Cedit Mahallemizde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızı nakış nakış işleyerek bu noktaya getirdik. Bu işler kolay yapılabilen işler değil. Cedit, kayalık, deresi olan, taşkın, heyelan gibi riskleri de içeren bir bölgedir. Ayrıca mahallede bir yığın sağlıksız binada bulunmaktadır. Yeni bir deprem halinde kayıplar yaşayabileceğimiz ihtimaliyle endişe duyduğumuz bir mahallemizdir. Bu özellikler ve ihtimaller itibari ile dönüşüm gerektiren bir mahallemizdir. Vatandaşımızın bu konuda ki samimi isteğini ve mahallenin dönüşüme olan ihtiyacını gördük ve bu konuda kolları sıvadık. Projemizi 2 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ortak olarak yürütüyoruz" dedi.

Gelinen noktanın umut verici olduğunu belirten Başkan Doğan, "Projemiz bakanlık tarafında onaylandı ve askı süresi başladı. Bundan sonra artık vatandaşlarımızla birebir görüşeceğiz. İzmit Belediyesi olarak birinci hedefimiz, vatandaşımızı kendi yaşadıkları mahallede oturtma ve yerinde dönüşüm yapmaktır. Şehrimize estetik ve sosyal yaşam kalitesi olarak bir değer katma arzusu içerisindeyiz. Vatandaşımıza mutluluk, huzur verecek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

Belediyemizin bu projeden bir kuruşluk beklentisi yoktur. Bizim tek amacımız şehrimizin kazanmasıdır. Bir kez daha TOKİ Başkanıyla da görüştüm. Alanında güçlü firmaların bu projede yer almaları hem belediyeye hem de vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantının devam eden bölümünde meclis üyelerinin de görüşlerine başvuruldu

(MG-OA-Y)



20.08.2017 10:53:49 TSI

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