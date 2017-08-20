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Bahçesaray'da asfalt çalışmaları



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesi girişindeki tahrip olan 3 kilometrelik yol asfaltlanıyor.

Bahçesaray ilçe girişindeki parke taşlardan örülmüş ve tahrip olan yol asfaltlanıyor. Çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Bahçesaray ilçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçe girişindeki sorun teşkil eden 3 kilometrelik yolun asfaltlandığını ifade ederek, "Bahçesaray ilçe girişindeki sorun teşkil eden 3 kilometrelik yol asfaltlanıyor. Daha önce Karayolları 11. Bölge Müdürümüz Ahmet Turan Gülhaş'ı makamında ziyaret ederek sorunları iletmiştik. Karayolları ekipleri bugün sorunu kökünden çözüm üreterek çalışmalara hız verdiler ve yolu asfaltlıyorlar. Başta Karayolları 11. Bölge Müdürümüz Gülşah olmak üzere azimli çalışan, işlerini güzel yapan karayollarına sonsuz teşekkürler ederim. Bahçesaray güzel şeyler hak ediyor" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



20.08.2017 11:23:21 TSI

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