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Yozgatspor'un efsane oyuncuları taraftarla buluştu



(Fotoğraflı)



Alpaslan Demir

YOZGAT (İHA) - Yeni sezon öncesinde taraftarının karşısına çıkan Yozgatspor 1959 FK'yı, bu özel günde eski oyuncuları Cihat Arslan ve Nazmi Erdener de yalnız bırakmadı.

Sezon açılış maçında tribünlere gelen 2 bin kadar Yozgatspor taraftarı, kırmızı siyahlı takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli bir pay sahibi olan ve yine Süper Lig'de mücadele ettiği iki yıl boyunca formasını terleten kaptan Cihat Arslan'ın yanı sıra 1990-1992 yılları arasında kırmızı siyahlı formayı giyen Nazmi Erdener'i bağrına bastı. Taraftarla hasret gideren iki oyuncu, yeşil sahalarda krallar gibi karşılandı.

Tribüne ayak bastıkları anda gördükleri ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen iki oyuncuya eski dostları da yakın ilgi gösterdi. İki oyuncu daha sonra taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldılar. Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, açılış maçına verdikleri destekten dolayı iki oyuncuya da plaket verdi.

(AD-UY-Y-)



20.08.2017 11:58:13 TSI

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