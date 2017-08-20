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Düğünleri biter bitmez soluğu stadyumda aldılar



(Fotoğraflı)



Alpaslan Demir

YOZGAT (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele edecek olan Yozgatspor, hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Çorumspor karşısında yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren Hasan-Fatma Esim çifti, düğünleri biter bitmez soluğu stadyumda aldı.

Düğünleri biter bitmez soluğu sezon açılış maçında alan Esim çiftinin bu özel günlerinde zamanlarını Yozgatspor'a ayırmaları, protokolü ve taraftarları da etkiledi. Çiçeği burnunda çifte mutluluklar dileyen taraftarın coşkusunu arttıran bu görüntüye protokol üyeleri de eşlik etti.

Böylesine özel günlerinin en değerli anlarını Yozgatspor'a ayıran çiçeği burnunda çifti kutlayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı atkı hediye ettikleri çiftle bir süre sohbet etti.

(AD-UY-Y-)



20.08.2017 11:59:45 TSI

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