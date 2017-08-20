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Diyarbakır türkülerini işaret dili ile seslendirdiler



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Fırat 2 Bilgi Evi'nde açılan İşaret Dili Kursu'nda öğrenim gören öğrenciler, Diyarbakır yöresine ait türküleri işaret dili ile seslendirdi.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Fırat 2 Bilgi Evi'nde Kayapınar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan İşaret Dili Kursu devam ediyor. Engelli ve engelsiz tüm insanlarla iyi ilişkiler kurarak, empati ve duyarlılığın attırılmasının hedeflendiği kursa devam eden 40'a yakın öğrenci mini bir konser verdi. Kursiyerler konserde, Diyarbakır yöresine ait türküleri işaret dili ile seslendirdi. Bağlama eşliğinde "Suzan Suzi", "Bahçada Yeşil Çınar" ve "Ağlama Yar" türkülerini seslendiren öğrencilerin bu performansı öğretmenleri tarafından tam not aldı.

(İHA-MP-Y)



20.08.2017 12:13:17 TSI

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