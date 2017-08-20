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Eko Şov Bademli yolcusu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik personelinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde konser verecek.

Şimdiye kadar katıldığı festival ve şenliklerde sahne alan alarak adından sıkça söz ettiren Eko Şov Ritim Grubu, 22 Ağustos'ta Dikili ilçe merkezinde ve 23 Ağustos tarihinde ise, Bademli Mahallesi'nde konser verecek. Eko Şov Ritim Grubu, Dikili Belediyesi'nin de desteğiyle Bademli Kültür Sanat ve Gelişim Derneği, Bademli Doğayı Koruma ve Su Sporları Derneği ile Bademli Muhtarlığının ortak çalışması olan etkinlikte Bademlilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Öte yandan temizlik araç ve gereçlerini kullanarak müzik yapan Eko Şov, çevre duyarlılığının artırılması ve atık malzemelerin geri kazanım ile değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı etkinliklerde sahne alacak.

(MK-AS-Y)



20.08.2017 12:30:16 TSI

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