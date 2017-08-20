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Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor'da

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:33
Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor'da
Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor'da

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - 1'inci Amatör Lig temsilcilerinden Bilecikspor yönetimi tecrübeli oyuncu Altıner Yörümez ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Bilecikspor forması giyen ve eski başkan İsmail Cinoğlu ile anlaşamadığı için devre arasından takımdan ayrılan Altıner Yörümez, yönetimin değişmesinin ardından tekrar Bilecikspor ile anlaştı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Altıner Yörümez gibi tecrübeli bir oyuncu ile anlaştıklarını belirten Bilecikspor Başkanı Harun Dilek,"Daha önce anlaşmaya vardığımız Tolga Burulday ile birlikte Altıner Yörümez takımda ağabeylik yapacaklar. Bu oyuncuların tecrübesi diğer oyunculara da yansıyacağını düşünüyorum. Altıner Yörümez kardeşim boş mukaveleye imza atarak bizleri onurlandırdı. Bir Bilecik'in evladı olarak üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyoruz. Kendisine Bilecikspor yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(CKT-AS-Y)

20.08.2017 12:35:56 TSI
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