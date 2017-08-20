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KONESOB'un enerji projesi yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacak



(Fotoğraflı)



Mustafa Yaşar Beşer

KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) Ulusal Ajansa sunduğu yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projenin kapanış toplantısı Konya'da gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında KONESOB'un Ulusal Ajansa sunduğu, 'Training Qualified Technical Staff For Renewable Energy' isimli projenin kapanış toplantısı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda yapıldı.

Proje ortaklarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "Çevremizin korunması için temiz enerji kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Türkiye temiz enerji kaynakları dediğimiz, güneş, rüzgar, su gibi enerji kaynaklarına sahip şanslı ülkelerden biri. Enerji üretiminde ise ülke olarak birçok ülkeden geride bulunuyoruz. Amacımız temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak. Bu maksatla hayata geçirdiğimiz projemiz kapanışını yapmaktayız" dedi.



"Ara eleman ihtiyacının önemi"

Enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için bu alanda yetişmiş insan gücünün olması gerektiğini belirten Başkan Karamercan, "İşte bu proje ile ülkemiz için önemli bir ihtiyaç olan ara eleman gücünü kısa sürede yetiştirecek bir eğitim programını hayata geçirdik. Projemize Almanya ve Macaristan'dan bu alanda uzman iki kuruluş destek verdi. Ülkemizden ise meslek kuruluşları, meslek okulları, üniversite ve eğitim kurumlarından oluşan, beş kurum katkı sağladı. Proje kapsamında bu sektörde işletmelerin eğitim ihtiyaçları belirlendi, buna uygun eğitim uygulamaları geliştirildi, test edildi ve uygulamaya konuldu" diye konuştu.

Toplantıda KONESOB Eğitim Koordinatörü Zehra Kaya, Proje ortaklarından Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hidayet Oğuz ile Temizel - Ünlü MTAL Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni İbrahim Duran da proje içeriği hakkında sunum yaptı.

Toplantıya KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Karaman ESOB Başkanı Bayram Uysal, Konya Büyükşehir Belediyesi Esnaf Şube Müdürü Ahmet Yalçın, Proje Ortağı kurum ve kuruluşların temsilcileri, Meslek Liseleri Müdürleri, Oda Başkanları ve yöneticileri katıldı.

(MB-AH-Y)



20.08.2017 12:39:01 TSI

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