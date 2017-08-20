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Kaymakam Dundar'dan karakol ziyareti



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindekilerle Yaşkütük Mahallesi'nde bulunan jandarma karakolunu ziyaret etti.

Beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Aksoy, Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Kamil Değirmenci ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile Yaşkütük Jandarma Karakolunu gelen Kaymakam Dundar'ı; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki karşıladı. Karakolu gezerek bilgiler alan Dundar, karakol defterini de imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Tekin Dundar, "Tendürek Dağı eteklerinde vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyarak vatani görevlerini yapan Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin bu gün refahını, rahatını burada Tendürek Dağı etekleri gibi çeşitli bölgelerde görev yapan Mehmetçiklerimize borçluyuz. Devletimiz askeriyle, polisiyle, güvenlik güçleriyle bir bütündür" dedi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice ise, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın Tendürek eteklerinde bulunan jandarma karakolunu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Tekin Dundar'ın Mehmetçikle aynı masada yemek yemesi ve ziyaretleri moral açısında çok verimli oldu" dedi.

(MSA-Y)



20.08.2017 12:39:49 TSI

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