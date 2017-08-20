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Devrekli gurbetçi hayırsever vatandaş köyüne cami yaptırdı



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli hayırsever gurbetçi vatandaşın kendi köyüne yaptırdığı cami törenle hizmete açıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Eveyikli Köyünde ikamet eden Bayram Çakır adlı gurbetçi vatandaşın kendi köyüne yaptırdığı cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üç kat üzerine 2500 metre kare alan içine inşa edilen ve 3 kat olarak hizmete açılan camide bir konferans salonu, yemekhane, gasil hane ve morg bulunuyor.

Kur'an- ı Kerim Tilavetinin ardından konuşan ve Hacı Bayram Cami olarak hizmete açılan ibadet haneyi tamamen kendi imkanları ile hayata geçirdiğini ifade eden Eveyikli Köyü Muhtarı ve aynı zamanda da gurbetçi olan Bayram Çakır," Köyüme böyle bir eser kazandırdığım için çok mutluyum bana manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törene katılan Devrek Kaymakamı Yakup Güney," Öncelikle bu ibadet haneyi hayata geçiren Bayram Çakır kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum. Camiler ve okullar vatandaşlarımızın eğitim yerleridir. Din eğitimi verilen ve aynı zamanda ibadet edilebilen bu mabedin hayata geçirilmesine vesile olan hayırsever vatandaşımıza emeği geçenlere teşekkür ediyor, camimizin köyümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Düzenlenen cami açılışına; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

(FE-OA-Y)



20.08.2017 12:44:27 TSI

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