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Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:51
Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Yeni Datça yolu -Mola Kent sitesi karşısındaki boş bir arazide meydana geldi.Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan kuru otlar henüz belirlenemeyen bir sebepten tutuşarak yangın çıkardı.Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın alanına ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek hemen yakınında bulunan binalara sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangında küçük bir otluk alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(VE-MB-Y)

20.08.2017 12:54:18 TSI
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