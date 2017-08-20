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Aydın'a 3 yeni kaymakam ve 3 vali yardımcısı atandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İçişleri Bakanlığı atama kararnamesine göre Aydın'ın üç ilçesine yeni kaymakam atandı, başka illerde görevlendirilen iki vali yardımcısının yerine ise üç yeni isim geldi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığı, mülki idare amirleri, emniyet müdürleri atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre 300 mülki idare amiri ve 22 emniyet müdürü yer değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı atama kararnamesine göre; Kestel Kaymakamlığına atanan Didim Kaymakamı İskender Yönden'in yerine Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz, Bartın Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Sultanhisar Kaymakamı Suat Demirci'nin yerine Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi'nin vekalet ettiği Yenipazar Kaymakamlığına Şirvan Kaymakamı Haktan Gökçekuyu atandı. Çelikhan Kaymakamlığına atanan Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi'nin yerine ise henüz bir görevlendirme yapılmadığı öğrenildi.

2 vali yardımcısı gitti, 3 yeni yardımcı geldi

Kararnameye göre Aydın Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör Dikili Kaymakamlığına ve Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız İzmir Vali Yardımcılığına atandı. Giden iki ismin yerine Kastamonu Vali Yardımcısı Şefik Aydın, Balıkesir Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulisi Arat Aydın Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

(MB-Y)



20.08.2017 12:55:29 TSI

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