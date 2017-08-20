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Kula'da öğrenci servislerine denetleme



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte Manisa'nın Kula ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler başladı.

Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak için okul servis araçlarını denetleyen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, standartlara uygun olmayan araçlara vize vermiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan denetleme komisyonu, Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde ilköğretim öğrencilerini taşımalı eğitim kapsamında taşıyacak okul servis araçlarını, hizmet yönetmeliğine göre kontrolden geçirdi. Kontrollerde, servis araçlarında tek tek okul taşıtı levhası, "DUR" işareti ve frene basılması durumunda yanması, araç kapılarının sürücü kontrolünde otomatik açılması, arka cam ve çerçevelerin sabit olması, sağlık çantası ve trafik seti bulunması, fenni muayenesi, aracın 12 yaşından küçük olması, yangın söndürme cihazı, şoför ve her öğrenci için emniyet kemeri bulunması araç içi güvenlik kamerası özelliklerinin arandığı bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, servis araçlarının kontrolüyle ilgili olarak,"Öğrencilerin huzur içinde okuldan eve, evden okula gidebilmesi için gereken tedbirler almak için araçlarımızın kontrolünü yaptık. Okullara öğrenci taşıyan tüm servis araçlarını okullar açılmadan önce denetimden geçirildi. Bakanlığımızın belirlediği standartlara uygun olmayan araçlara vize uygunluk verilmeyecek" dedi.

Kontroller esnasında Kula Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı ve yönetim kurulu üyeleri de denetmeleri yakından takip etti.

(ÖND-Y)



20.08.2017 13:01:53 TSI

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