Araziler artık damlama sulama yöntemiyle sulanacak

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak üreticilere dağıtılan 19 bin 352 metre sulama borusu ile 18 bin 428 dekar arazi damla sulamaya geçecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hibe ve destek projeleri ile de her alanda tarımsal üretime katma değer sağlıyor. Bugüne kadar tarımsal üretime sulama desteği kapsamında sulama tesisleri için boru alım ve yapım işi ile toplam 114 bin 943 metre çelik ve sulama borusu dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle üretim gerçekleştiremeyen 5 ilçe 12 mahallede dağıttığı 19 bin 352 metre boru ile 18 bin 428 dekar arazinin daha damla sulamaya geçmesine imkan sağladı. Daha az suyla daha bol ve kaliteli verim sağlayan damlama sulama sistemi sayesinde Mersin arazileri tarıma kazandırılırken, kent ekonomisine de önemli ölçüde kazanç sağlanacak. Proje kapsamında Akdeniz İlçesi İhsaniye-Bağcılar Mahallesi'nde 500 metre boru sulama kooperatifine teslim edilirken, söz konusu boruların döşenmesi ile 250 dekar arazide damla sulamaya geçilecek. Yine aynı şekilde Gülnar'da Kayrak Mahallesi'ne bin metre, Mut'ta Çatalharman, Haydar, Yukarıköselerli, Kayaönü ve Tekeli mahalllelerine toplam 5 bin 712 metre sulama borusu dağıtıldı. Tarsus'ta ise Karadiken, Dadalı ve Taşçılı mahallelerine 9 bin 632 metre, Toroslar ilçesi Darısekisi ve Yüksekoluk mahallelerine ise 2 bin 508 metre HDPE-100 sulama borusu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımı sağlanan boruların döşenmesi ile birlikte Mersin'de 18 bin 428 dekar arazi daha damla sulamaya geçecek.

Tarsus Taşçılı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet İnce, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İhtiyacımız olan 4 bin 832 metre boruyu kooperatifimize teslim ettiler. Şu anda Taşçılı Mahallesi'nde sulanamayan arazilerimizde verim çok düşük durumda. Ama şimdi en az 4 kat artacak. O yüzden bu suya çok ihtiyacımız vardı, Taşçılı bu suya muhtaçtı ama artık 250 hane bu suyun nimetlerinden faydalanacak. Bugüne kadar çiftçiye olan desteğini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Çiftçimizin geleceğe olan umudu başkanımıza bağlı" dedi.

Karadiken Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Bayram Çakıcı da "Biz ne istersek aldık. Yapılan proje için de başvuruda bulunduk ve ihtiyacımız olan boruları teslim aldık. Borular gelmeden sulama yapılıyordu ama büyük zorluklar yaşıyorduk. Sıkıntı çok büyüktü. Sulama havuzumuzu büyüttük ama sulama yapamıyorduk. Şimdi bu borular sayesinde havuzumuzdaki su arazilerimizi sulayabilecek. Bu projeyle birlikte Karadiken Mahallesi'nde sulama yapılamayan 1 metre bile arazi kalmayacak. Sayın başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Karadiken Mahalle Muhtarı Ali Esmer ise Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesine sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz. Yarım kalan bir projemiz vardı ama o da Büyükşehir Belediyemiz sayesinde tamamlandı. İlavesi yapılan boru desteği sayesinde aşırı sıcak giden havalardan dolayı yaşanacak üretim kaybını önlemiş olduk. Üretim daha da güzel olacak. 12 bin dönümlük mevcudumuzda şu an her yere yeterli düzeyde su verebiliyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

20.08.2017 13:03:33 TSI

