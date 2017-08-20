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TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur: "Diyarbakır otomobil üssü olarak tercih edilmeli"



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DİYARBAKIR (İHA) - Güneydoğu Tüm Yatırımcı İş Adamları Kalkınma Derneği (TÜYİK-DER) Başkanı Hayri Yağmur, bölge ekonomisinin canlanması ile karanlık güçlerin emellerinin boşa çıkacağını belirterek, Diyarbakır'ın otomobil üssü olarak tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur ve dernek üyeleri, Liv Suit Hotel'de basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Yağmur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Cumhurbaşkanı'ndan başlattığımız acil yatırım eylem planına destek vermesini, tüm güçlü işadamlarımızın bölgemize yatırım yapmaları için bizzat kendi ağzından çağrı yapmasını istirham ediyoruz" dedi.



"Turizme dayalı alanlar oluşturmalı"

Bölgede ve Diyarbakır'da turizme dayalı alanların oluşturulmasının turistlerin bu bölgeye akın etmesini sağlayacağını dile getiren Yağmur, "Bu durum bölgeyi çimentolaştıracak ve ekonomik koşulların tavan yaptığı, ham maddeye dönüştüğü bir ortam oluşacak. İnsanların tebessümleri bile bu bölgenin şaha kalktığının göstergesi olacaktır. 15 Temmuz 2016 günü hain emellerine ulaşmak için bölgenin tüm kaynaklarına el koymaya çalışanların sonu hüsran olduğu gibi bölgelerin gelişmesine engel olanlar, insanların hür iradelerine ipotek koyanlar, mafya usulü ile hak kayıranlar, ihale usullerine girenlerin sonu da hüsran olacaktır. Biz TÜYİK-DER olarak bölgemizde hain eylem planı yapanların karşısında duracağımızı ancak yeri geldiğinde halkın girişimleri ile bürokrasideki insanlardan iş adamlarından, siyaset arenasındaki yetkisi ne olursa olsun tüm irade sahibi insanlardan hesap sorulacağının bilinmesini isteriz. İlimizde ve bölgemizde yıkılan ve yakılan yerlerin acil yapılmasını, mağdur olan insanların ekonomik haklarının ivedilikle karşılanması, başta alacaklı kardeşlerimizi memnun edeceği gibi bizleri de mutlu edecektir" diye konuştu.



"Diyarbakır yerli otomobil üssü olarak tercih edilmeli"

Diyarbakır'ın yerli otomobil üssü olarak tercih edilmesi gerektiğini aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın 'Yerli otomobil üssü olarak Diyarbakır tercih edilmelidir' açıklamasına TÜYİK-DER olarak biz de katılıyoruz. Hükümet yetkilileri hızlı bir şekilde bu konuyu ele alıp ekonomisi çökmüş ilimizi üretkenlikle şaha kaldırmalı ve Diyarbakır ekonomisi güçlü iller sıralamasına getirmelidir. Bölgemizin hassas olduğu bu dönemde insanlarımızın gururu okşanmalı, devlet ve milletin el ele verdiğinin göstergesi olarak yeni sistemle birlikte yatırımda öncü bölge ilan edilip, pilot il seçilerek bölge tamamen kazanılmalıdır."

(EK-MP-Y)



20.08.2017 13:05:42 TSI

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