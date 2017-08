YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mustafa Kalaycı'dan Türk Sağlık-Sen'e destek

Mustafa Kalaycı'dan Türk Sağlık-Sen'e destek



(Fotoğraflı)



İbrahim Yetkin

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk Sağlık-Sen Konya Şubesini ziyaret etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı beraberinde MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve parti yöneticileri ile birlikte Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kalaycı, "Türk Sağlık-Sen her zaman bizim gönlümüzde olan başarılı çalışmaları ile yakından takip ettiğim sendikamız. Her zaman yanlarında olduğum sendikanın ben bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarımda da her zaman için bana destek oldu. Kamu ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında meclise sunduğum yasa tasarısı sunma sürecinde de büyük destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlıkta az sayıda da olsa halen Yenikapı ruhundan bir haber ve bu ruha aykırı davranan, sendikal ayrmcılıık yapmaya devam eden idareciler olduğuna dair kendisine bilgiler geldiğini belirten Kalaycı, kamuda liyakatin esas alınarak ayrımcılık yapılmamasını, tüm idarecilerin Yenikapı ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimizde yaşadığımız sıkıntılarımız sonucunda yaptığımız çalışmaların takibi, özellikle mecliste komisyonlarda yıpranma payı, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili taleplerimize çalışmalarıyla destek olan Milletvekilimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun, Mustafa Kalaycı'ya günün anısına nostaljik ahşap tasarım küçük radyo hediye etti.

(İY-İP-Y)



20.08.2017 13:06:50 TSI

NNNN