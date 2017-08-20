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Gördes AAT su alımına hazır



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, 10 milyon TL yatırımla Gördes'te inşa ettiği atıksu arıtma tesisindeki imalatları tamamladı. Tesis su alımına hazır hale geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Gediz için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Gördes Atıksu Arıtma Tesisi'nde imalatlar noktalandı. 10 milyon TL bedelle inşa edilen tesis, tüm ünitelerdeki çalışmaların tamamlanması ile su alımına hazır hale geldi. Tesiste sadece peyzaj ve saha içi yollar düzenlenecek. 2048 yılına kadar hizmet verecek tesis, 12 bin 500 kişilik nüfusa hitap edecek.

"Evsel nitelikli atıksu kirliliği tarihe karışacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Atıksu Arıtma Tesisi'nde bütün çalışmaların bittiğini belirterek, "Gediz ve Bakırçay'ın temizlenmesi noktasında üzerimize düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Gördes Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki imalatları bitirdik. Gediz Nehri'ne bağlantısı olan ilçemizde Allah'ın izniyle evsel nitelikli atıksu kirliliği tarihe karışacak. Su alımına hazır hale gelen tesisimizde kısa süre içerisinde su alımını gerçekleştirerek, test çalışmalarına geçeceğiz. Yapılan bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(ÖND-Y)



20.08.2017 13:20:15 TSI

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