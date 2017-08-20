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TP Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir: "TP, devlete 10 yıla 7 milyar TL kar bıraktı"



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Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, kurumun devlete son 10 yılda 7 milyar TL katkı sağladığını belirtti.

TP Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, basın toplantısı düzenledi. TP Bölge Müdürlüğünün günlük üretim verileri hakkında bilgi veren Demir, "Şuan günlük 26 bin 500 ile 27 bin 500 varil dolayında petrol çıkarıyoruz. Tabi bu kuyuların durumuna göre değişiyor. Ayrıca son 10 yılda devlete 7 milyar dolar katkımız oldu" dedi.

(OA-MP-Y)



20.08.2017 13:20:38 TSI

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