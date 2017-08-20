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Vali Demirtaş, Kızıldağ Yaylası'nda Muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

- Vali Demirtaş, Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü ve Yerköprü Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu



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ADANA (İHA) - İlçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'nda muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaisalı Kaymakamı Tolga Polat, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyareti sırasında Kızıldağ merkez çarşısı esnafını işyerlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, esnafın hal ve hatırlarını sordu, bereketli kazançlar temenni etti.

Esnaf ziyaretinin ardından ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Demirtaş, dile getirilen talep ve beklentileri dinledi.

Vali Demirtaş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, devletin ve hükümetin destekleriyle Adana'ya çok önemli kamu yatırımlarının kazandırıldığını söyledi ve bu yatırımların kente kazandırılmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Demirtaş, hayli yoğun katılım gösteren muhtar ve vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, " devletimiz ve hükümetimizin destekleriyle Adana ilimize önemli yatırımlar kazandırılıyor. Bunlardan biri olan Entegre Şehir Hastanesi'nin açılışı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Şehir hastanesi, Eylül ayı başından itibaren hasta kabulüne başlayacak. Adana-Karataş duble yolu, Kozan-Mansurlu yolu, Feke yolu ve Güney Çevre yolunun yapımları devam ediyor. Eğitimden sağlığa bir çok alanda kentimizin tüm ilçelerinin kamu yatırımlarıyla buluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Dile getirdiğiniz sorunların takipçisi olacağımızdan da emin olmanızı istiyorum" dedi.

Kızıldağ sakinlerinin vakıf arazilerinin durumu, elektrik, alt yapı eksiklikleri gibi taleplerini dinleyen ve ziyaretlerinde kendisine iletilen eksikliklerin giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek amacında olduklarını ifade etti.

Vali Demirtaş'ın Kızıldağ Yaylası'ndaki vatandaş buluşması, Ramazanoğlu Camii'ni gezmesi ve Kızıldağ sakinlerinin, ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür mesajlarıyla sürdü.

Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı'ya bağlı Kızıldağ Yaylası'nda muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, kendisine iletilen talep ve beklentileri dinlemesinin ardından, eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş ile birlikte Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü ve Yerköprü Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Karaisalı Kaymakamı Tolga Polat, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu gezi ve incelemeleri sırasında, yetkililerden bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, Adana'nın doğa turizmi açısından da hayli zengin bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü ve Yerköprü Mesire Alanı'nın önemli turistik değerler olduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, kentteki yayla turizminin geliştirilmesi ve bu doğal güzelliklerin çok daha fazla insanla buluşması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ve bu konuda hazırlanacak projelerin destekçisi olacağını belirtti.

Vali Demirtaş'ın, Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü ve Yerköprü Mesire Alanı'ndaki gezi ve incelemeleri, "Doğa ve yayla turizmi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" mesajı vermesiyle son buldu.

(SRK-Y)



20.08.2017 13:24:38 TSI

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