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Odunpazarı Selçuk Balcı'yla coştu

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:28
Odunpazarı Selçuk Balcı'yla coştu
Odunpazarı Selçuk Balcı'yla coştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, 3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştay'ı kapsamında düzenlenen Selçuk Balcı konseriyle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.
Odunpazarı Belediyesi, 3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştay'ı kapsamında, halk konseri düzenledi. Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşen konserde Karadenizli Müzisyen Selçuk Balcı sahneye çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Odunpazarı Meydanı'nı adeta hınca hıç doldu. Birbirinden güzel Karadeniz ezgilerini seslendiren Selçuk Balcı, Karadeniz dışına da çıkarak, "Bir Şafaktan Bir Şafağa", "Dam Üstüne Çul Serer", "Aydost" gibi halk ezgilerini seslendirdi. Konseri izlemeye gelen Eskişehirliler bol bol horon oynarken, Balcı'nın seslendirdiği "İşte Gidiyorum", "Gelevera Deresi", "Hani Sevduğum Hani" gibi şarkılarla da hüzünlendi. Balcı, sahnede müzisyen arkadaşı ile Karadeniz'in meşhur atışmalarından birini de sergiledi. Bir ara kemençesini de eline alan Selçuk Balcı, izleyenlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.
Öte yandan başarılı müzisyen Selçuk Balcı, kendisini Eskişehirlilerle buluşturan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a da teşekkür etti.
(MK-AS-Y)

20.08.2017 13:30:55 TSI
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