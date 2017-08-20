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Çukurova Kurban Bayramı'na hazır



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ADANA (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Çukurova'da vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ortamlarda kesebilmeleri için kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz " dedi.

Kurban Bayramı'nda vatandaşın daha rahat kurbanlık alışverişi ve kesimi yapabilmesi için Çukurova'da hazırlıklar sürüyor. Çukurova Belediyesi, Çukurovalıların kurban ibadetlerini rahat ve temiz bir mekanda yerine getirebilmeleri için modern kurban kesim ve satış alanları sunuyor. Çukurova Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimini ücretsiz gerçekleştirecek. Çukurova Belediyesi 1-4 Eylül tarihleri aralığında olan Kurban Bayramında, Çukurovalıların sıhhi bir ortamda kurbanlarını kesmeleri, izdihama yol açmadan, eksiksiz bir organize ile ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çeşitli planlamalar yaptı. Vatandaşların, kurbanlarını sağlıklı koşullarda kestirebilmesi için kesim alanlarının düzenli ve temiz olmasına özen gösterilecek. Bayram süresince satış ve kesim yerlerinde hijyene dikkat edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, kesimlerde yaralanmalara karşı tedbirlerin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi için gerekli duyurular yapılacak.

Modern kurban kesim yeriyle, Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Çukurova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklar yapıyor ve kurban kesim hizmeti veriyoruz. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz " ifadelerini kullandı.

Başkan, Çetin şöyle devam etti:

"Temennimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini daha huzurlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleridir. Bunun için Çukurova Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek."

Kurban bayramı süresince belediye tarafından tespit edilen satış ve kesim hizmeti veren yerler;

Çukurova Belediyesi Kurban Satış Yeri: Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı ve Türkmenbaşı Bulvarı kesişimi Zeytinlik Alan içerisi (Forum Alanı)

Çukurova Belediyesi Kurban Kesim Yeri: Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı

100. Yıl Semt Pazarı

Beyazevler Miraç Cami Yanı

Kurttepe Semt Pazarı Eski İtfaiye Yanı

İsmet Atlı Bulvarı Zeytinlik İçi

Huzurevleri Semt Pazarı

(SRK-Y)



20.08.2017 13:35:09 TSI

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