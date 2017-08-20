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Ahmetli'nin altyapısı yenilendi

- Salihli'nin 3 mahallesinde altyapı çalışmaları yeniden başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile birlikte içme suyu depoları, dere ıslahı, korkuluk, menfez ve temizlik çalışmaları kapsamında önemli yatırımları hayata geçirdi.

"101 Mahalle Projesi" kapsamında, Ahmetli'nin 7 mahallesinde 22 kilometre içme suyu, 24 kilometre kanalizasyon hattı yenilendi. Projenin bittiği ilk ilçelerden biri olan Ahmetli'de; Bahçecik, Dereköy, Hacıköseli, Karaköy, Kargın, Yaraşlı ve iş artışıyla listeye sonradan eklenen Derici mahalleleri yepyeni altyapı ağlarına kavuştu. MASKİ ekiplerince ilçede 10 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi.

"154 Mahalle Projesi" ile 3 mahallenin daha altyapısına neşter vurulacak. Altyapı yatırımı kapsamında Kendirlik ve Derici'de içme suyu şebekesi ile Dibekdere'nin kanalizasyon hattı yapılacak. Ayrıca Gökkaya ve Kestelli'de de altyapı çalışmaları hayata geçirilecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli'de 13 kilometrelik dere temizlik çalışması yaptı. Ayrıca, Ahmetli Çayı, Dibekdere, Matdere, Gökkaya, Alahıdır ve Kargın mahallelerinde ıslah, menfez ve korkuluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Atıl durumdaki tesis çalışır hale getirildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede atıl durumda bulunan atıksu arıtma tesisini devraldıktan sonra yoğun mesai harcadı. Tesiste yapılan bakım onarım çalışmaları ile atıksu arıtma tesisi yeniden faaliyete alındı. Tesisin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla birlikte Ahmetli'de ortaya çıkan evsel atıksular arıtılarak, Gediz Nehri'nin ekolojik dengesini koruyacak şekilde doğaya salınmaya başlandı.

"17 ilçeye hizmet ulaştırıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçeye ihtiyaç duydukları hizmetleri ulaştırdıklarını belirterek, "Ahmetli ilçemizde de 101 Mahalle Projesi kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlandı. Küçük büyük ilçe ayrımı yapmadan hemşerilerimizin özlemle beklediği hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemizde aynı zamanda, Gediz Nehri'nin korunmasına yönelik Bütünşehir Yasası ile devraldığımız atıksu arıtma tesisini çalışır hale getirdik. 154 Mahalle Projesi ile Ahmetli'de altyapı yatırımlarımız devam edecek. Allah'ın izniyle hizmet ve yatırım yaptığımız 17 ilçemizin refah seviyesini daha da yukarılara çekeceğiz" dedi.



Salihli'nin 3 mahallesinde altyapı çalışmaları yeniden başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Salihli'nin Başlıoğlu, Çaypınar ve Gökköy mahallelerindeki altyapı çalışmalarında yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine sözleşmeyi fesih etmesinin ardından çalışmalara yeniden başladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından tekrar ihaleye çıkılarak yeni yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Mahallelerde durma noktasına gelen çalışmalar yeniden başladı. Proje kapsamında mahallelere 10 bin 290 metre kanalizasyon hattı, 18 bin 15 metre içme suyu şebekesi ve 67 bin 750 metrekare kilit parke taş döşenecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Salihli'nin 3 mahallesinde yüklenici firmadan kaynaklı aksayan çalışmaların yeniden başladığını söyledi. Aslay, "Salihli ilçemizin Başlıoğlu, Çaypınar ve Gökköy mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmaları ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından gerçekleştiriliyordu. Yüklenici firmanın ihale koşullarına uymaması ve çalışmalarda devamlı aksaklıkların yaşanmasından dolayı vatandaşlarımız mağduriyet yaşadı. Bu sebeple Genel Müdürlüğümüz,tek taraflı olarak yüklenici firma ile olan sözleşmeyi fesih etti. Yeniden ihaleye çıkıp yeni yüklenici firma ile sözleşme imzaladık. 5 buçuk milyon TL'lik yatırım ile hayata geçirdiğimiz projenin yapım işine tekrardan başladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

(ÖND-Y)



20.08.2017 13:40:55 TSI

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