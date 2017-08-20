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Genç'te öğrenciler, kütüphaneden 6 ayda 22 binkez yararlandı



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç İlçe Halk Kütüphanesinden 2017 yılının ilk 6 ayında 22 bin 47 kez yararlanıldı.

Genç İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2017 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Buna göre, 22 bin 47 kez ziyaret edildi.

23 bin kitabın yer aldığı kütüphanede, kültür tarih sanat bilim gibi birçok farklı dalda faaliyet gösteren 55 süreli yayın bulunduğu da bildirildi.

2 bin üyesi bulunan kütüphanede, yılın ilk 6 ayında 6 bin 655 materyalin ödünç verildiği öğrenildi.

(SA-HİV-Y)



20.08.2017 13:42:51 TSI

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