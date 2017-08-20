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Sarıcakaya duble yolu için ilk asfalt döküldü

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:50
Sarıcakaya duble yolu için ilk asfalt döküldü
Sarıcakaya duble yolu için ilk asfalt döküldü

(Fotoğraflı)

Seyfullah Solak
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi duble yolu yapım çalışmalarında ilk asfalt döküldü.

Sarıcakaya ilçesi, ile kent merkezi arasındaki 45 kilometrelik virajlı yolunun iyileştirilmesi için başlatılan duble yol çalışmaları kapsamında ilk asfalt toprakla buluştu. Çalışmaları yakından takip eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, ilk asfalt döküm işini de işçilerle birlikte atmanın mutluluğunu yaşadı.
"İlçemize ulaşım artık daha kolay olacak"
Güler, 45 kilometre olan Eskişehir-Sarıcakaya yolunun ihalesinin 9 Eylül 2016 tarihinde yapıldığını hatırlatarak, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"42,5 milyon TL ile yüklenici bu firmada kaldı. Bu yol bölgedeki turizmin canlanmasını sağlayacak. Mikroklima iklimi olan ilçemize daha rahat ve kolay ulaşılmasını sağlayacak. Medeniyetin en büyük anahtarı yoldur. Bir yerde gelişmişlik varsa bunun nedeni ya yoldur, ya limandır ya da tren yoludur. Kısacası ulaşımdır. Sarıcakaya'da ki bu dere vadisinin kabuğunun kırılmasına sebebiyet verecek ve gelişmişliğini, turizm manasında tanınırlığını artıracak. Bu durumun tarıma da etkisi olacak. Nakliyeciler buradan malzeme almıyorlardı, ancak yollar güzel olunca gelecekler. Şuan ilk asfalt toprakla buluşuyor" dedi.

"Sarıcakaya'ya ulaşım 20 dakika olacak"
Güler, ayrıca yol çalışmasının tamamlanmasının ardından mesafenin aynı kalacağını ancak sürenin yarıdan fazla düşeceğine dikkat çekerek "Şuanda bu yolun 24,5 kilometresi duble yol, 11,3 kilometresi gidiş-geliş rampalarda çift çıkış bir iniş olarak yapılacak. Mevcut yol korunacak. Dolayısı ile 45 kilometrelik yol kısalmayacak ama yol 100-120 kilometre hızla gidilebildiği için mesafe 20 dakikaya kadar düşecek. Şuanda 45 dakikadan aşağı ilçeye ulaşılamıyor" diye konuştu.
(AS

20.08.2017 13:53:04 TSI
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