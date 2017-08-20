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BB. Erzurumspor'da galibiyet sevinci



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ERZURUM (İHA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında BB. Erzurumspor Elazığ'da oynanan maçta Balıkesirsporu 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan sonra, soyunma odasına geçen mavi-beyazlı futbolcular, B B. Erzurumsporlu yöneticiler galibiyet sevincini birlikte yaşadılar. BB. Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, "Maçın son dakikasına kadar özverili bir şekilde oyunu sahaya yansıtarak bize galibiyet yaşatan başta teknik heyet ve futbolcularımı tebrik ediyorum." dedi.

BB.Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç ise, "Skoru 3-1'den 4-3'lük skora taşıyarak galibiyet getiren takımımızın sahadaki kazanma mücadelesi ile ne kadar kaliteli olduğunu göstermiştir. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.

Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, "Yeni yeni birbirini tanımaya başlayan bir oyuncu gurubu, yeni bir oyun sistemi ve yoğun bir antrenman sistemin ardından lige giriş tabi ki bazı şeylerin iyi olması zaman alacak. Zaten onun göstergesini yaşadık. Karşımızda birbirini çok iyi tanıyan ve geçen seneden buyana bir arada oynayan bir oyuncu grubu var. Çok rahat oynadılar. Onlar ne kadar rahatsa biz o kadar gergindik. Maç ortada giderken yediğimiz duran top golü, bir anda moralleri bozdu" şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısında sistem değişikliğine gittiklerini dile getiren Özköylü, "Ön tarafta oyuncu savunmamızı artırdık. Halis'in oyuna girmesi ön taraftaki etkinliğimizi artırdı. 1-0'dan geriye dönelim derken bir anda ikinci gol moralimizi bozdu. Ama umudumuzu kesmedik. Sahada mücadelemizi hiç bırakmadık. Sonuna kadar ne olacaksa olsun ve mücadele edelim dedik. Oyunu ve sonucu kovalayalım diye oynadık. Çocuklar da büyük bir gayret gösterdiler. Bu zor süreçte ve eksiklerimizin olduğu dönemde 3-1'den maç çevirmek bize çok şeyler katacak. O yüzden oyuncularımızı yüksek karakter ve mücadeleden dolayı ve bu 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet oldu" dedi.

(AA-AA-Y)



20.08.2017 13:53:24 TSI

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