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Vatandaşlar kurban kesmeyi KO-MEK'te öğreniyorlar

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:51
Vatandaşlar kurban kesmeyi KO-MEK'te öğreniyorlar
Vatandaşlar kurban kesmeyi KO-MEK'te öğreniyorlar

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - KO-MEK, Kurban Bayramı için Kasaplık Kursu faaliyetlerini başlattı.
Halk Üniversitesi KO-MEK hayatın her alanında, birçok meslek ve sanat dalıyla vatandaşlara eğitim imkanları sunmaya devam ediyor. 44 kurs merkeziyle 13 yıldır 300'ten fazla branşta 500 bini bulan kişiye eğitim hizmetleri sunarak milyonlarca insanın hayatında önemli bir etkiye sahip olan KO-MEK, Kurban Bayramı yaklaşırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi ile birlikte Kurban Kesim Elemanı kurslarını başlattı.
Kurbanlığa nasıl davranılması gerektiğinden, nasıl yatırılacağına, kesimden deri yüzmeye, etlerin ayrıştırılması, hijyen ve güvenlik kurallarına kadar kasaplık mesleğinin bütün ayrıntılarının uygulamalı olarak anlatıldığı kurslar 34 kişinin katılımıyla başladı.
Veteriner hekim ve uzman kasaplar gözetiminde yapılan eğitimler bir hafta boyunca uygulamalı olarak devam edecek. Eğitimlerin sonunda resmi kasaplık sertifikasına sahip olan kursiyerler, mesleklerinin gerektiği alanlarda çalışabilecek.
İstihdama sağladığı katkıları, sosyal faaliyetleri ve sanat eğitimleri ile Türkiye'nin gelişimine önemli katkı sağlayan KO-MEK kurslarında yeni eğitim öğretim sezonunda sizler de yer almak istiyorsanız www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilirsiniz
(MG-RFK-Y)

20.08.2017 13:53:57 TSI
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