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Hekimoğlu Doğanspor'da hedef profesyonel lige yükselmek

- Hekimoğlu Doğanspor Kulüp Başkanı Semih Hekimoğlu:

- "Hedefimiz ligde kalıcı olmak değil, profesyonel lige yükselmektir"

- "İyi bir aile ortamımız var"

- "Tüm mevkilerde alternatifli bir kadro oluşturduk"



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TRABZON (İHA) - Hekimoğlu Doğanspor Kulüp Başkanı Semih Hekimoğlu, hedeflerinin ligde kalıcı olmak değil, profesyonel lige yükselmek olduğunu belirterek iyi bir aile ortamı yakaladıklarını söyledi

Yeni sezon öncesi ikinci etap çalışmalarını Nevşehir Avanos'ta sürdüren Hekimoğlu Doğanspor'da Kulüp Başkanı Semih Hekimoğlu, geçen sezon yükseldikleri Bölgesel Amatör Lig'de hedeflerinin kalıcı olmak değil, profesyonel lige çıkmak olduğunu belirterek Kulübümüzün misyonu ve kurumsal yapısı buna çok uygun. Oluşturduğumuz teknik kadro ile oyuncu grubumuz çok kaliteli ve deneyimli. Onlara güveniyoruz ve hedeflerimize birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.

Hekimoğlu, Trabzon'da gerçekleştirdikleri ilk etap kampının çok verimli geçtiğini belirterek " Trabzon'da yaptığımız ilk hazırlık kampımız kondisyon analımnda çok verimli geçti. Oyuncularımızın bir birileriyle kaynaşması bize iyi bir aile ortamı içinde olacağımızın sinyalini verdi. Başarıya giden yolda aile olabilmenin önemini hem biz hemde oyuncularımız çok iyi biliyor. Teknik heyetimizin çok heyecanlı olması ve oyuncularımızın uyum içerisinde çalışıyor olmaları kulübümüzün geleceği açısında çok önemli gelişmeler. Yeni inşa ettiğimiz tesislerimizde bu ortamın sağlanması da bizlere ayrı bir hava kattı" ifadelerini kullandı

Transfer çalmışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Semih Hekimoğlu, "Tüm mevkilerde alternatifli bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum. Gelen ve giden oyuncularımız oldu. Kaliteli ve karakterli oyuncuları bünyemize katmaya özen gösterdik. Rekabetin üst seviyede olduğu bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Kadro da bulunan her oyuncumuz bir birini zorlayacak düzeyde. Üst düzeyde bir isim olmadığı sürece transferi kapattığımızı söyleyebilirim. Kamp sonrası hocamızın bir talibi olması halinde bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Hekimoğlu Doğanspor, Nevşehir'de yaptığı hazırlık maçında Adana Ülkügücüspor'u 3-1 mağlup etti.

(GÖK-ÖS-Y)



20.08.2017 14:05:29 TSI

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