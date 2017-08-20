Muş'ta 'Kardeş Şehirler' projesi
(Fotoğraflı)
Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Muş heyeti Giresun'a gitmek için yola çıktı.
'Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Giresun'a gitmek için sabah saatlerinde toplanan heyet, kafileler halinde yola çıktı. 70 kişiden oluşan heyette; sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, iş adamları, öğrenci ve folklor ekibi yer alıyor. Proje kapsamında kafileye Giresun'daki program hakkında bilgi veren heyet koordinatörü Sadettin Yıldırım, gezinin 4 gün süreceğini, çeşitli gezi, sunumlar ve bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.
(UU-MSA-Y)
20.08.2017 14:12:09 TSI
NNNN